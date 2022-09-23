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05:46 24 Сентября 2022 25 Комментарии
Росіяни вночі знов вдарили ракетами по Запоріжжю
Вночі біля 03:20 російські військові вчергове нанесли ракетний удар по Запоріжжю.
В Запоріжжі зафіксовано п’ять прильотів
За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, відомо щонайменше про п’ять прильотів по місту. Уражені об’єкти інфраструктури.
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Крім того, одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку.
Нажаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу.
На місці працюють відповідні служби.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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