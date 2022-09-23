Росіяни вночі знов вдарили ракетами по Запоріжжю

Вночі біля 03:20 російські військові вчергове нанесли ракетний удар по Запоріжжю.

В Запоріжжі зафіксовано п’ять прильотів



За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, відомо щонайменше про п’ять прильотів по місту. Уражені об’єкти інфраструктури.

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Крім того, одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку.

Нажаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу.

На місці працюють відповідні служби.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя