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Главная » Україна » Інциденти
07:25 24 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ за добу знищили вісім ворожих безпілотників та завдали нищівних ударів по окупантах

За минулу добу підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили один гелікоптер, один літак та вісім БпЛА окупантів.

Українські захисники продовжують нищити ворога

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне.

Авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено ураження 18 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія уразили 6 пунктів управління, понад 20 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати живої сили та техніки наразі уточнюються.

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