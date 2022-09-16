У Китаї кинули за ґрати вищих екс-чиновників: Сі Цзіньпін готується до вирішального з’їзду Компартії

Колишнього заступника міністра громадської безпеки Китаю Сунь Ліцзюнь було засуджено до довічного ув’язнення за звинуваченням у корупції. Також отримали терміни й інші топові ексчиновники.

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Про це повідомило CNN із посиланням на державні ЗМІ.

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За інформацією видання, зачистка чиновників посилилося напередодні XX з’їзду Комуністичної партії.

53-річний Сунь, якого звинуватили в керівництві «політичною клікою» в органах безпеки Китаю, був засуджений судом на північному сході Китаю до умовного смертного вироку з відстрочкою у два роки, який буде замінений на довічний вирок без можливості умовно-дострокового звільнення.

Сунь був визнаний винним у отриманні хабарів у сумі 646 мільйонів юанів (приблизно 90,44 мільйона доларів) під час перебування на офіційних посадах з 2001 по 2020 рік.

Центральна комісія з перевірки дисципліни, яка займається боротьбою з хабарництвом у Китаї, розпочала розслідування щодо Суня у квітні 2020 року та виключила його з Комуністичної партії у вересні 2020 року. Його звинуватили у корупції та «виношуванні надзвичайно завищених політичних амбіцій».

У січні Міністерство громадської безпеки Китаю скликало суворе засідання, щоб засудити «згубний вплив» «політичної кліки» Сунь, яке, за словами міністерства, «серйозно пошкодило єдності партії» та серйозно підірвало її політичну безпеку.

Інші члени, які були ідентифіковані як частина “політичної кліки”, також були засуджені до тривалих термінів тюремного ув’язнення цього тижня.

За інформацією видання, вироки екс-чиновникам пов’язані із зачисткою політичних суперників Сі.

Тэги: Китай