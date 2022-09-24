Путін ввів жорстке покарання за неявку на службу, дезертирство та здачу в полон

Президент Росії Володимир Путін підписав закон із поправками до Кримінального кодексу РФ про покарання за дезертирство, мародерство та здачу в полон.

Путін підписав поправки до КК РФ про мародерство, дезертирство та здачу в полон



Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації.

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Зокрема, закон вносить до Кримінального кодексу РФ поняття «мобілізація», «воєнний стан» та «воєнний час».

Також вводиться низка нових статей до КК РФ.

Добровільне здавання в полон. За це загрожуватиме від трьох до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради.

Мародерство. У статтю внесено поправки, які передбачають позбавлення волі на строк до 15 років. При цьому обтяжливими обставинами пропонується вважати скоєння злочину «у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час».

Самовільне залишення частини в період мобілізації та військового стану каратиметься суворіше, ніж у звичайний час. Так, якщо подібна відсутність у частині триває від двох до 10 діб, за це загрожуватиме до 5 років позбавлення волі, якщо понад місяць – від 5 до 10 років колонії.

Невиконання підлеглим наказу начальника, а також відмова від участі у військових чи бойових діях карається позбавленням волі на строк від двох до трьох років..

Якщо ж такі дії спричинили тяжкі наслідки, вони каратимуться позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Крім того, закон передбачає, що громадяни, які перебувають у запасі, нестимуть кримінальне покарання за самовільне залишення частини або місця служби, а також за неявку в строк без поважних причин на службу в період проходження ними військових зборів.

Якщо таке діяння відбулося в період мобілізації та військового стану, покарання може становити від 5 до 10 років колонії.

Законом також запроваджується також низка статей про невиконання державного оборонного замовлення та порушення умов державного контракту.

Тэги: Россия, Росія