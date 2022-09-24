Удар по готелю у центрі Херсона: знищено екснардепа-колаборанта

Російські ЗМІ повідомляють, що ЗСУ завдали удару з Himars по готелю в центрі Херсона.

Удару було завдано о 05:30



Зокрема, РИА Новости повідомило про двох загиблих, один з яких ексдепутат Верховної ради України 5-6 скликань Олексій Журавко.

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Його смерть пізніше підтвердив і місцевий колаборант «заступник голови ВДА» Кирило Стремоусов.

За даними джерела в екстрених службах, удару було завдано о 5:30 ранку.

Також відомо, що в готелі мешкали і російські пропагандисти, зокрема знімальна група Russia Today. Вони не постраждали.

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Ексдепутат Верховної Ради Олексій Журавко представляв Партію Регіонів у 5 та 6 скликаннях парламенту.

У 2014 році переїхав до Росії, цього року повернувся до Херсона, співпрацював із представниками «адміністрації», призначеної РФ.

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