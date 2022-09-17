НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
19:15 25 Сентября 2022 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

США приватно попередили Кремль про наслідки застосування ядерної зброї в Україні

США попередили керівництво Росії про катастрофічні наслідки застосування проти України ядерної зброї.

Салліван наголосив на катастрофічних наслідках для Росії застосування ядерної зброї

Про це заявив  в ефірі CBS радник президента США Джейк Салліван.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він зазначив, що Білий дім приватно повідомив Кремль про рішучу відповідь США і союзників та відповідні наслідки для Росії  «на дуже високому рівні».

«Ми публічно так само чітко і принципово заявили, що США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія застосує ядерну зброю, і що ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її зусиллях щодо захисту своєї країни і демократії», — заявив Салліван.

Також він додав, що Білий дім не визнає фейкові «референдуми» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

США не змінять своє ставлення до цих регіонів, не сповільнять і не припинять підтримку України.

Тэги: Россия, США, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.09.2022 18:00
У ЦРУ не виключили, що Путін захоче застосувати ядерну зброю
ТОР
15.09.2022 14:19
Стане стороною конфлікту: Росія пригрозила США через ракети для України
ТОР
15.09.2022 08:48
В США обговорюють нові санкції проти Росії, як проти країни-терориста
blog comments powered by Disqus
У Дагестані масові протести проти мобілізації: силовиків б’ють, вони відкривають вогонь

17:47 Україна

Двері зачиняються: у Росії перестали випускати за кордон чоловіків призовного віку

13:54 Світ

Можуть змінювати свій маршрут: Росія атакувала Одесу керованими дронами-камікадзе

12:31 Україна

У російському селі під Кемерово мобілізували всіх чоловіків

11:56 Світ

Удар по готелю у центрі Херсона: знищено екснардепа-колаборанта

10:06 Україна

Запоріжжя вночі знов зазнало масованого ракетного удару

07:37 Україна

У Росії звільнили заступника Шойгу: відповідав за матеріально-технічне забезпечення

13:29 Світ

У Китаї кинули за ґрати вищих екс-чиновників: Сі Цзіньпін готується до вирішального з’їзду Компартії

13:03 Світ

Російське командування запросило дозвіл на відведення військ із Херсона: Путін особисто відмовив

11:32 Україна

В Ірані посилюються масові протести та зіткнення з силовиками: люди палять статуї Хаменеї

10:07 Світ

Вперше українська ППО збила іранський безпілотник Mohajer-6: що про нього відомо

07:55 Україна