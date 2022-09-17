США приватно попередили Кремль про наслідки застосування ядерної зброї в Україні

США попередили керівництво Росії про катастрофічні наслідки застосування проти України ядерної зброї.

Салліван наголосив на катастрофічних наслідках для Росії застосування ядерної зброї



Про це заявив в ефірі CBS радник президента США Джейк Салліван.

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Він зазначив, що Білий дім приватно повідомив Кремль про рішучу відповідь США і союзників та відповідні наслідки для Росії «на дуже високому рівні».

«Ми публічно так само чітко і принципово заявили, що США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія застосує ядерну зброю, і що ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її зусиллях щодо захисту своєї країни і демократії», — заявив Салліван.

Також він додав, що Білий дім не визнає фейкові «референдуми» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

США не змінять своє ставлення до цих регіонів, не сповільнять і не припинять підтримку України.

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