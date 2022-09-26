ЗСУ напрацьовують систему ефективної протидії іранським дронам

Усі зразки збитих БпЛА Shahed-136, які росіяни маркують як «Герань-2», вивчають українські фахівці, щоб розробити максимально ефективну систему оборони.

Росіяни маркують іранські дрони Shahed-136 як «Герань-2»



Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

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“У нас є приклади досить результативного збиття цих дронів. Є розуміння, що їх можна збивати на певній висоті і стрілецькою зброєю, це також використовується досить потужно”, – зазначила вона.

За її словами, іранські дрони атакують об’єкт і самі розриваються від вибухівки, яку несуть.

Тож Гуменюк закликала усіх українців, які знаходяться на територіях з бойовими діями, терміново йти в укриття у разі звуку, схожого на бензопилу або моторолер.