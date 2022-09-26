Про всяк випадок: ФСБ відправила військових на БТР на прикордонний перехід із Грузією

Російська ФСБ направила БТР із військовими до прикордонного пункту «Верхній Ларс» у Північній Осетії на кордоні з Грузією.

На прикордонному переході з Грузією з'явились російські військові



Про це повідомило РБК з посиланням на прикордонне управління ФСБ по Північній Осетії.

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«БТР туди рухається, але він рухається не для виставлення блок-поста, це, грубо кажучи, резерв про всяк непередбачуваний випадок, якщо резервісти захочуть прорвати пункт пропуску і без оформлення прикордонних формальностей залишити країну. Тільки з цією метою», – повідомили там.

Також там підкреслили, що поки що обмеження щодо виїзду громадян чоловічої статі призовного віку не вводилися.

Раніше блогер Микола Левшиць повідомив, що на «Верхній Ларс» прибули російські військовослужбовці та збираються «біля прикордонного пункту розгортати блок-пост».

За словами Левшиця, вранці 26 вересня довжина черги становила 20 кілометрів, а проходження кордону займає три-чотири дні.

Тэги: Россия, Росія, мобилизация в России, мобілізація в Росії