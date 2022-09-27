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08:10 27 Сентября 2022 144 Комментарии
Українські бійці ССО показали феєричне полювання на ворога із засідки на Донбасі
Наші воїни Сил спеціальних операцій влаштували феєрично вдалу засідку у лісовому масиві на Донеччині.
Українські бійці знищили із засідки окупантів і їхню техніку
Відповідне відео з’явилося в Telegram-каналі Сил спецоперацій.
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Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох «Тигрів».
Після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань.
“Нагадуємо усім окупантам, що несанкціоновані прогулянки українськими лісами завжди закінчуватимуться для них погано”, – зазначили наші захисники.
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