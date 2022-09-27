НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
08:10 27 Сентября 2022 Просмотров 144   КомментариевКомментарии

Українські бійці ССО показали феєричне полювання на ворога із засідки на Донбасі

Наші воїни Сил спеціальних операцій влаштували феєрично вдалу засідку у лісовому масиві на Донеччині.

Українські бійці знищили із засідки окупантів і їхню техніку

Відповідне відео з’явилося в Telegram-каналі Сил спецоперацій.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох «Тигрів».

Після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань.

“Нагадуємо усім окупантам, що несанкціоновані прогулянки українськими лісами завжди закінчуватимуться для них погано”, – зазначили наші захисники.

Loading...

Новости по теме

ТОР
27.09.2022 07:35
Вибори в Італії: уряд очолить лідерка правих Джорджа Мелоні
ТОР
27.09.2022 07:18
Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе: всі три знищено
ТОР
27.09.2022 06:59
ЗСУ відбили ворожі атаки на Донбасі та знищили окупантів та їхню техніку на Херсонщині і на Запоріжжі
blog comments powered by Disqus
Російське відомство терміново закуповує йодид калію у величезній кількості

08:35 Світ

В Україні ліквідовано начальника ракетних військ 35-ї армії ЗС РФ

20:08 Світ

На Луганщині ЗСУ розбили ешелон з мобілізованими росіянами

18:00 Україна

У Махачкалі жорсткі сутички протестувальників із силовиками: на вулицях з’являються барикади

17:42 Світ

Лукашенко всьоме з початку року прилетів до Путіна у Сочі

13:42 Світ

Путін оголосить про приєднання нових територій до РФ у Радфеді у п’ятницю: депутатів зобов’язали здати ПЛР-тести

11:42 Світ

У російському Урюпінську вночі підпалили військкомат. Відео

10:08 Світ

Ніхто не буде воювати: у Росії під Іркутськом мобілізований розстріляв військкома

09:28 Світ

У Дагестані масові протести проти мобілізації: силовиків б’ють, вони відкривають вогонь

17:47 Україна

Можуть змінювати свій маршрут: Росія атакувала Одесу керованими дронами-камікадзе

12:31 Україна

У російському селі під Кемерово мобілізували всіх чоловіків

11:56 Світ