Російський «Північний потік» могли пошкодити диверсанти-водолази

Причиною пошкоджень газопроводів “Північний потік” і “Північний потік – 2” може бути диверсія за участю водолазів.

Місце витоку газа



Про це пише Reuters.

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За даними Nord Stream AG, оператора трубопровідної мережі, газопроводи отримали «безпрецедентну шкоду», і неможливо сказати, як швидко їх вдасться відремонтувати.

Директор Данського енергетичного агентства Крістоффер Бетцау повідомив виданню Berlingske Tidende, що йдеться не про дрібні тріщини, а про великі діри в трубі, через які все ще просочується газ.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен каже, що виток дуже незвичайний.

«З боку уряду та влади ми ставимося до цього дуже серйозно. Важко уявити, що це випадково», – заявив прем’єр під час візиту до Польщі. Він також не виключив, що має місце диверсія чи саботаж.

Згідно з даними Tagesspiegel, одна з теорій уряду Німеччини полягає в тому, що труби атакували підводні човни або водолази.

Професор політики в галузі промислової енергетики Технологічного університету Чалмерса Томас Кобергер також вважає, що витік стався не внаслідок нещасного випадку.

Хоча така інфраструктура теоретично може бути пошкоджена, коли судна кидають якір, малоймовірно, що кілька труб у Балтійському морі могли одночасно постраждати від таких аварій.

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