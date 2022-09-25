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Главная » Світ » Політика
19:15 27 Сентября 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Відірваний від реальності з паралельного всесвіту: Боррель розповів про Лаврова на Радбезі ООН

На засіданні Ради Безпеки ООН 22 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров «здавався відірваним від реальності та жив у паралельному всесвіті».

Лавров виголосив сюрреалістичну та обурливу промову в ООН

Про це розповів Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у звіті за підсумками засідання.

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«Під час цієї зустрічі людина, яка повинна була найбільше прислухатися до інших міністрів закордонних справ – Сергій Лавров, російський міністр – лише увійшов до кімнати, щоб виголосити власну сюрреалістичну та обурливу промову, а потім негайно вийшов, як він також зробив під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ G20 і регіонального форуму АСЕАН», – зазначив Боррель.

Також він додав, що Лавров під час виступу проголошував «відому російську пропаганду» та виправдовував російське вторгнення в Україну «абсурдними звинуваченнями» щодо так званого «нацистського режиму» у Києві.

«Він здавався відірваним від реальності та жив у паралельному всесвіті. Позиція російського міністра закордонних справ у Нью-Йорку підтвердила глибоку неповагу його країни до багатосторонніх інституцій і міжнародного порядку, заснованого на правилах», – вказав Боррель.

Дипломат зауважив, що «впадає в око» те, що, окрім Білорусі, жодна з інших країн не висловила підтримки російської точки зору.

Тэги: ООН, Сергей Лавров, Сергій Лавров
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