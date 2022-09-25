США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на понад $1 млрд

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,1 мільярда, про який буде оголошено найближчим часом.

США підготували відповідь на російські псевдореферендуми



Про це повідомило Reuters.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Цю допомогу виділено на тлі проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Очікується, що для допомоги використовуватимуть кошти Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI), виділені Конгресом, щоб дозволити адміністрації Байдена закуповувати зброю у промисловості, а не брати з існуючих запасів зброї США.

Пакет буде включати пускові системи HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи систем протидії безпілотним літальним апаратам і радіолокаційні системи, а також запасні частини, навчання та технічну підтримку.

Тэги: США