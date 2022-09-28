США посилили розвідку після ядерних загроз Путіна: але ознаки можуть з’явитися надто пізно

Спецслужби США та їхні союзники активізують зусилля щодо виявлення будь-яких російських військових дій чи комунікацій, які можуть сигналізувати про те, що президент РФ Володимир Путін наказав використати ядерну зброю в Україні.

Путін лякає світ ядерною зброєю



Про це пише Politico з посиланням на урядовців.

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«Але будь-які ознаки того, що нестійкий російський лідер вирішив розв’язати немислиме – у відчайдушній спробі повернути ініціативу або залякати міжнародне співтовариство для задоволення своїх вимог – можуть з’явитися надто пізно, попереджають вони», – йдеться у публікації.

Справа в тому, що більшість російських літаків, поряд із звичайними ракетами, також можуть доставляти меншу тактичну ядерну зброю.

Ця зброя призначена для більш цілеспрямованого використання на полі бою, ніж стратегічні озброєння, такі як міжконтинентальні балістичні ракети, які видають контрольні сигнали, коли їхні підрозділи наводяться у бойову готовність.

Це означає, що якщо Путін або його командири не захочуть, щоб світ знав про це заздалегідь, США, можливо, ніколи не дізнаються, коли російські війська замінять звичайні боєприпаси на атомні бомби.

Видання зазначило, що це стало неприємною проблемою, оскільки російські війська щосили намагаються відновити імпульс в Україні, а Путін стає все більш непопулярним вдома, особливо після того, як він оголосив “часткову мобілізацію”.

«Ми стежимо за цим уважніше», — сказав урядовець США, який має доступ до розвідданих про ядерні сили та стратегію Москви.

Зараз Росія має понад 1900 тактичних ядерних боєголовок, від крилатих ракет до ядерних торпед, гравітаційних бомб та балістичних ракет середньої дальності.

У Росії, за оцінками експертів зі США, перед заподіянням можливого ядерного удару, підуть на демонстраційні кроки – підвезення таких боєприпасів до фронту. Поки що демонстраційні кроки не здійснюються.

Інші ж експерти вважають, що демонстраційних кроків перед використанням тактичної ядерної зброї, на відміну від стратегічної, не відбуватиметься.