СБУ повідомила про підозри Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 13 організаторам “референдумів”

СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщиської та Запорізької областей.

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Балицький



Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Так, на Донеччині підозру від СБУ отримали:

▪️ Денис Пушилін, «голова ДНР»;

▪️ Володимир Бідьовка, «голова народної ради ДНР»;

▪️ Радомська Олена, «секретар ЦВК ДНР».

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:

▪️ Євген Балицький, «голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області»;

▪️ Галина Данильченко, «виконуюча обов’язки мера» Мелітополя;

▪️ Олександр Сауленко, «голова військово-цивільної адміністрації Бердянська»;

▪️ Галина Катющенко, «голова центральної виборчої комісії» Запорізької області»;

▪️ Андрій Сігута, «голова військово-цивільної адміністрації» Мелітопольського району».

▪️ Максим Зубарев, «голова Якимівської громади Мелітопольського району».

На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:

▪️ Володимир Сальдо, «голова військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;

▪️ Кирил Стремоусов, «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;

▪️ Марина Захарова, «голова центральної виборчої комісії» Херсонської області;

▪️ Ольга Кулик, «голова територіальної виборчої комісії Генічеського району»;

▪️ Тамара Мірошниченко, «голова територіальної виборчої комісії Бериславського району»;

▪️ Олена Саяхова, «голова тимчасової виборчої комісії Каховського району»;

▪️ Людмила Козлова, «голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району».

Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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