НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
14:30 28 Сентября 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

СБУ повідомила про підозри Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 13 організаторам “референдумів”

СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщиської та Запорізької областей.

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Балицький

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Так, на Донеччині підозру від СБУ отримали:

▪️ Денис Пушилін, «голова ДНР»;

▪️ Володимир Бідьовка, «голова народної ради ДНР»;

▪️ Радомська Олена, «секретар ЦВК ДНР».

Організатори "референдуму" у Донецькій області

Організатори "референдуму" у Донецькій області

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:

▪️ Євген Балицький, «голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області»;

▪️ Галина Данильченко, «виконуюча обов’язки мера» Мелітополя;

▪️ Олександр Сауленко, «голова військово-цивільної адміністрації Бердянська»;

▪️ Галина Катющенко, «голова центральної виборчої комісії» Запорізької області»;

▪️ Андрій Сігута, «голова військово-цивільної адміністрації» Мелітопольського району».

▪️ Максим Зубарев, «голова Якимівської громади Мелітопольського району».

Організатори "референдуму" у Запорізькій області

Організатори "референдуму" у Запорізькій області

На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:

▪️ Володимир Сальдо, «голова військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;

▪️ Кирил Стремоусов, «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;

▪️ Марина Захарова, «голова центральної виборчої комісії» Херсонської області;

▪️ Ольга Кулик, «голова територіальної виборчої комісії Генічеського району»;

▪️ Тамара Мірошниченко, «голова територіальної виборчої комісії Бериславського району»;

▪️ Олена Саяхова, «голова тимчасової виборчої комісії Каховського району»;

▪️ Людмила Козлова, «голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району».

Організатори "референдуму" у Херсонській області

Організатори "референдуму" у Херсонській області

Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Тэги: СБУ
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.09.2022 15:28
На Миколаївщині затримано двох мисливців на HIMARS
ТОР
30.08.2022 20:37
Бакси, зброя і наркота: що знайшли в ході обшуків в Запорізькій міськраді та обладміністраціії
ТОР
29.08.2022 11:28
Цієї країни не має бути: директора «Russia Today» судитимуть за заклики до геноциду українців
blog comments powered by Disqus
Кільце навколо Лимана стискається: ЗСУ взяли під вогневий контроль останній шлях постачання окупантів

08:45 Україна

Епоха енергетичного домінування Росії закінчується: у Гданську відкрили газопровід Baltic Pipe

17:29 Світ

Уряд Болгарії закликав своїх громадян терміново покинути Росію

12:48 Світ

Аварії на «Північних потоках» у Росії назвали можливою диверсією

10:54 Світ

Російське відомство терміново закуповує йодид калію у величезній кількості

08:35 Світ

Українські бійці ССО показали феєричне полювання на ворога із засідки на Донбасі

08:10 Україна

Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе: всі три знищено

07:18 Україна

В день народження Порошенку пригадали «зраду», вулицю Московську і торгівлю цукерками в Білорусі

21:58 Україна

В Україні ліквідовано начальника ракетних військ 35-ї армії ЗС РФ

20:08 Світ

На Луганщині ЗСУ розбили ешелон з мобілізованими росіянами

18:00 Україна

У Махачкалі жорсткі сутички протестувальників із силовиками: на вулицях з’являються барикади

17:42 Світ