Главная » Україна » Політика
17:06 28 Сентября 2022 7 Комментарии
У Зеленського назвали терміни та умови закінчення війни
Війна може закінчитись за 3,5 місяці після звільнення Донецька чи Луганська.
Подоляк назвав умови закінчення війни в Україні
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Також він назвав дві складові, необхідні для закінчення війни.
«Перша складова – кількість військової техніки, кількість снарядів. Друга складова – падіння одного з міст: Луганська чи Донецька. Це остаточно деморалізує все, що є в РФ.. це все звалиться остаточно», – сказав Подоляк.
Він також додав, що після падіння Луганська чи Донецька за три – три з половиною місяці війна остаточно закінчиться на повністю звільнених теренах України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.
Тэги: офис президента, Михаил Подоляк, Михайло Подоляк, Офіс президента
Loading...
Новости по теме
ТОРВ ОП назвали теми для переговорів Зеленського з Путіним
18.09.2022 18:40
ТОР
ТОРПереговори України з Росією: у Зеленського назвали чотири складові
04.08.2022 12:44