У Зеленського назвали терміни та умови закінчення війни

Війна може закінчитись за 3,5 місяці після звільнення Донецька чи Луганська.

Подоляк назвав умови закінчення війни в Україні



Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Також він назвав дві складові, необхідні для закінчення війни.

«Перша складова – кількість військової техніки, кількість снарядів. Друга складова – падіння одного з міст: Луганська чи Донецька. Це остаточно деморалізує все, що є в РФ.. це все звалиться остаточно», – сказав Подоляк.

Він також додав, що після падіння Луганська чи Донецька за три – три з половиною місяці війна остаточно закінчиться на повністю звільнених теренах України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

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Тэги: офис президента, Михаил Подоляк, Михайло Подоляк, Офіс президента