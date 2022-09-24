Кремль вирішив не поспішати із «приєднанням» українських територій: чого хоче Путін

Ще кілька днів тому Держдума РФ та Рада Федерації готувалися до поспішного розгляду законопроектів про анексію до 30 вересня, проте пізніше засідання щодо «приєднання» українських територій перенесли на 3 та 4 жовтня.

Путін сподівається на переговори, але на фантастичних умовах



Про це пише Медуза.

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За інформацією джерел видання, з «приєднанням» українських територій Москва не поспішала, оскільки «піар-ефект від цього буде майже нульовим» на тлі мобілізації. У Кремлі нібито розуміють: поки росіян не вдалося переконати, що ці території в принципі потрібні Росії.

Хоча державні та провладні ЗМІ намагалися довести: Росія анексує економічно успішні регіони, а проведення подібних «референдумів» та «приєднань» — це абсолютно «нормальний процес», зокрема для західних країн.

При цьому одне з джерел «Медузи», близьких до Кремля, наголосило: можливо, зволікання з офіційним «приєднанням» територій викликане тим, що російська влада хоче «залишити зазор» для проведення переговорів щодо України із західними країнами.

«Путін вважає, що з Зеленським розмовляти нема про що — він керований. У Кремлі можуть запропонувати залишити за Росією Крим, території ДНР та ЛНР у фактичних межах. Херсонська та Запорізька області можуть стати визнаними Росією державами, на території яких стоять російські війська. Це прийнятний для російської влади сценарій», – каже він.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін