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09:41 29 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Марта Костюк получила свой первый титул

Двадцатилетняя украинская теннисистка получила свой дебютный титул от Женской теннисной ассоциации WTA благодаря победе в парных соревнованиях на турнире Slovenia Open, которые прошли в Портороже.

Двадцатилетняя украинская теннисистка получила свой дебютный титул от Женской теннисной ассоциации WTA благодаря победе в парных соревнованиях на турнире Slovenia Open, которые прошли в Портороже.

Турниры WTA проходят каждый месяц. В октябре теннисистов ждут соревнования в Тунисе, Чехии, Румынии, США и Мексике. Свои котировки на данные соревнования предлагают многие букмекерские конторы, в том числе и Мелбет. Там же можно сделать ставку на победу любимой теннисистки. Не во всех странах можно зайти на сайт этой букмекерской конторы. Узнать подробнее об офшоре Мелбет можно по ссылке.

На турнире Марта Костюк выступала в одиночном и парном разрядах, однако одиночную часть соревнования она завершила после первого матча.

Парная часть оказалась для Марты удачнее: совместно с Терезой Мартинцовой из Чехии она одолела пару Кристины Букши и Терезы Мигаликовой со счетом 6:4, 6:0.

Примечательно, что для Марты эта победа на турнире стала первой за два с половиной года. Таким образом она вошла в список четырнадцати теннисисток Украины, у которых есть хотя бы один титул в парных соревнованиях WTA.

После турнира Марта поблагодарила свою напарницу и близких ей людей на поддержку. Свою победу она посвятила Украине.

В своем следующем поединке, который пройдет в рамках Tallinn Open, Марта Костюк сыграет с Бернардой Перой.

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