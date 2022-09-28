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Главная » Світ » Політика
10:54 29 Сентября 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Перестаньте говорити про це: Ердоган застеріг Путіна від ядерної війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на загрозу можливого застосування президентом Росії Володимиром Путіним ядерної зброї в Україні, назвавши перехід до ядерної війни «катастрофою».

Ердоган висловив занепокоєння щодо ядерних погроз Путіна

Про це повідомило CNN Turk.

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«Ціна переходу до ядерної війни – катастрофа. Перестаньте говорити про це, ви не повинні про це думати. Рішення за допомогою дипломатії, ніколи не піднімаючи їх (питань про ядерну війну – ред.), було б найбільш розумним кроком», – сказав Ердоган.

Він також зазначив, що «ще більше занепокоєння» викликають «референдуми» на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Президент Туреччини наголосив, що це ускладнює дипломатичні зусилля і може призвести до анексії окупованих територій Росією.

Але, за його словами, Путін «зробить це, якщо він щось задумав».

Тэги: Реджеп Тайип Эрдоган, Реджеп Тайіп Ердоган
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