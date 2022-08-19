Білорусь готується розмістити 20 тисяч російських мобілізованих

У Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих військових з Російської Федерації.

Білорусь очікує на тисячі російських мобіків



Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними розвідки, російські мобілізовані мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи збройних сил РФ. В результаті поповнення співвідношення “досвідчених” та “молодих” військових має скласти 1 до 5.

Для розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано збройним силам Білорусі та місцевим радам.

Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання у Росії. Брак техніки для перевезення особового складу російських військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів.

“Також влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам ЗС РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни”, – зазначили у ГУР Міноборони.

Тэги: беларусь, Білорусь