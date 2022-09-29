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14:32 29 Сентября 2022 Просмотров 244   КомментариевКомментарии

З початку війни в Росії наклали на себе руки вже 8 топ-менеджерів великих компаній

Вчорашнє самогубство топ-менеджера «дочки» РЗ — директора з комунікацій ТОВ «Цифрова логістика» Павла Пчельникова стало восьмою загадковою смертю керівника такого рівня з початку російського вторгнення.

Вчора застрелився на своєму балконі Павло Пчельников

Про це написало МО.

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Видання нагадало, що піарник «дочки» РЖД застрелився на балконі московської квартири.

У двох із восьми випадках самогубства супроводжувалися попередніми вбивствами членів сім’ї. Таким чином, загальна кількість жертв сягнула 12 осіб.

  • На початку вересня топ-менеджер ЛУКОЙЛу Равіль Маганов (брат гендиректора «Татнафти» Наїля Маганова) викинувся з вікна ЦКЛ.

  • 8 травня у приватному будинку в Підмосков’ї знайшли тіло екс-топ-менеджера ЛУКОЙЛу Олександра Суботіна. Нібито він загинув під час проведення шаманського обряду від гострої серцевої недостатності.

  • 21 квітня в Іспанії було виявлено тіла екс-топ-менеджера «Новатека» Сергія Протасені з дружиною та донькою.

  • 18 квітня в Москві — знайдено тіла віце-президента «Газпромбанку» Владислава Аваєва та членів його родини.

  • 61-річного Юрія Воронова (голову компанії — підрядника «Газпрому») знайшли у Москві у басейні із простріленою головою.

  • На початку року помер 60-річний Леонід Шульман, голова транспортної служби «Газпром інвест». Тіло управлінця знайшли у ванній кімнаті його будинку у селищі Ленінський (Ленобласть). Поруч із Шульманом була записка, в якій він скаржився на біль у зламаній нозі.

  • У лютому в тому ж таки Ленінському виявили труп Олександра Тюлякова, заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру «Газпрому». «Нова газета» писала, що тіло знайшли в петлі, поруч лежала записка, а самого Тюлякова перед смертю його бачили сильно побитим.

Тэги: Россия, Росія
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