З початку війни в Росії наклали на себе руки вже 8 топ-менеджерів великих компаній
Вчорашнє самогубство топ-менеджера «дочки» РЗ — директора з комунікацій ТОВ «Цифрова логістика» Павла Пчельникова стало восьмою загадковою смертю керівника такого рівня з початку російського вторгнення.
Про це написало МО.
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Видання нагадало, що піарник «дочки» РЖД застрелився на балконі московської квартири.
У двох із восьми випадках самогубства супроводжувалися попередніми вбивствами членів сім’ї. Таким чином, загальна кількість жертв сягнула 12 осіб.
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На початку вересня топ-менеджер ЛУКОЙЛу Равіль Маганов (брат гендиректора «Татнафти» Наїля Маганова) викинувся з вікна ЦКЛ.
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8 травня у приватному будинку в Підмосков’ї знайшли тіло екс-топ-менеджера ЛУКОЙЛу Олександра Суботіна. Нібито він загинув під час проведення шаманського обряду від гострої серцевої недостатності.
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21 квітня в Іспанії було виявлено тіла екс-топ-менеджера «Новатека» Сергія Протасені з дружиною та донькою.
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18 квітня в Москві — знайдено тіла віце-президента «Газпромбанку» Владислава Аваєва та членів його родини.
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61-річного Юрія Воронова (голову компанії — підрядника «Газпрому») знайшли у Москві у басейні із простріленою головою.
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На початку року помер 60-річний Леонід Шульман, голова транспортної служби «Газпром інвест». Тіло управлінця знайшли у ванній кімнаті його будинку у селищі Ленінський (Ленобласть). Поруч із Шульманом була записка, в якій він скаржився на біль у зламаній нозі.
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У лютому в тому ж таки Ленінському виявили труп Олександра Тюлякова, заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру «Газпрому». «Нова газета» писала, що тіло знайшли в петлі, поруч лежала записка, а самого Тюлякова перед смертю його бачили сильно побитим.