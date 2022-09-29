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16:04 29 Сентября 2022 Просмотров 234   КомментариевКомментарии

У Росії під час перевезення вкрали комплектуючі секретних комп’ютерів для військ радіоелектронної розвідки

Комплектуючі секретних комп’ютерів для російських військ радіоелектронної розвідки вкрали під час перевезення з Москви.

Через зникнення обчислювального комплексу в частині особливого призначення виникла паніка

Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.

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Злочинці викрали 13 моніторів та системний блок.

Видання наголосило, що через зникнення обчислювального комплексу в частині особливого призначення виникла паніка.

“Як працювати без потрібного заліза, ніхто не розуміє. Керівництво компанії-постачальника довго шукати винних не стало. Відповідальність звалили на транспортну контору «Мейджор Карго Сервіс»: мовляв, їм доручили довезти товар із точки «А» до точки «Б» на фурі, але кур’єри не впоралися”, – сказано у повідомленні.

Якщо поліцейські не зможуть знайти суперкомп’ютер найближчим часом, то керівники не лише не виконають домовленості вчасно, а й зможуть потрапити під статтю за зрив держоборонзамовлення.

Після прийняття правок у законі їх можуть посадити у в’язницю на 8 років, або оштрафувати на 1 млн рублів.

Тэги: Россия, Росія
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