Окупанти готують загострення на фронті і удари по об’єктах критичної інфраструктури – Генштаб
Після проведення окупаційною владою псевдореферендумів та нарощування армією РФ своїх угруповань не виключається ескалація на фронті.
Як повідомило Суспільне, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.
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За його словами, ескалація буде характеризуватися насамперед ударами противника по об’єктах критичної інфраструктури з одночасними спробами активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Водночас, за словами представника Генштабу, за останні дні різких змін на фронті не відбулось: росіяни й надалі намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зауважила, що мобілізація і анексія території свідчить про наміри загострити ситуацію на фронті.