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Главная » Україна » Суспільство
18:37 29 Сентября 2022 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Окупанти готують загострення на фронті і удари по об’єктах критичної інфраструктури – Генштаб

Після проведення окупаційною владою псевдореферендумів та нарощування армією РФ своїх угруповань не виключається ескалація на фронті.

Мобілізація і анексія території свідчить про наміри загострити ситуацію

Як повідомило Суспільне, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

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За його словами, ескалація буде характеризуватися насамперед ударами противника по об’єктах критичної інфраструктури з одночасними спробами активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас, за словами представника Генштабу, за останні дні різких змін на фронті не відбулось: росіяни й надалі намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зауважила, що мобілізація і анексія території свідчить про наміри загострити ситуацію на фронті.

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