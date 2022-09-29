Окупанти готують загострення на фронті і удари по об’єктах критичної інфраструктури – Генштаб

Після проведення окупаційною владою псевдореферендумів та нарощування армією РФ своїх угруповань не виключається ескалація на фронті.

Мобілізація і анексія території свідчить про наміри загострити ситуацію



Як повідомило Суспільне, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

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За його словами, ескалація буде характеризуватися насамперед ударами противника по об’єктах критичної інфраструктури з одночасними спробами активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас, за словами представника Генштабу, за останні дні різких змін на фронті не відбулось: росіяни й надалі намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зауважила, що мобілізація і анексія території свідчить про наміри загострити ситуацію на фронті.