Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Одесу і Миколаїв: більшість збито

Вночі 29 вересня, з 23.00 по 24.00, російські окупаційні війська атакували сімома дронами-камікадзе»Shahed-136″ південь України.

Сили ППО збили 5 із 7 ворожих дронів



Про це повідомили в Повітряному командуванні “Південь”

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П’ять цих баражуючих боєприпасів було знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Два – на Одеському напрямку і три – на Миколаївському.

Пуски «Shahed-136″ здійснювались з акваторії Чорного моря.