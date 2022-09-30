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07:43 30 Сентября 2022 Просмотров 534   КомментариевКомментарии

Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Одесу і Миколаїв: більшість збито

Вночі 29 вересня, з 23.00 по 24.00, російські окупаційні війська атакували сімома дронами-камікадзе»Shahed-136″ південь України.

Сили ППО збили 5 із 7 ворожих дронів

Про це повідомили в Повітряному командуванні “Південь”

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П’ять цих баражуючих боєприпасів було знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Два – на Одеському напрямку і три – на Миколаївському.

Пуски «Shahed-136″ здійснювались з акваторії Чорного моря.

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