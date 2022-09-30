Укрпошта оголосила Кремль своєю територію: гендиректор видав наказ про відкриття там відділення
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський потролив президента РФ Путіна та підписав наказ про те, що територія Кремля належить «Укрпошті».
Відповідний документ Смілянський виклав в Telegram.
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«Ну якщо сьогодні день прикольних наказів, то я теж свій підписав», – зазначив Смілянський.
Документ майже дослівно повторює укази Путіна щодо визнання “незалежності” Запорізької та Херсонької областей, але з деякими відмінностями.
«У відповідності із загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, визнаючи та підтверджуючі принцип рівних прав та самовизначенності до сьогодні невідомого народу кремля, закріплений в Уставі ООН, а також враховуючи невідповідну якість надання поштових та інших послуг народу Росії, а також принципу, хто перший одягнув халат, той і лікар», – ідеться в документі.
Тож гендиректор «Укрпошти» наказав:
1. Визнати незалежність Путіна В.В. від здорового глузду.
2. Визнати територію московського Кремля територією АТ Укрпошта та відкрити там відділення для надання поштових та психологічних послуг з індексом 10300.
“Цей наказ є дійсним з дати його підписання”, – сказано у документі.
Як повідомляли Vlasti, президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей.