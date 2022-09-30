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Главная » Світ » Політика
05:50 01 Октября 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН із засудженням «референдумів» в Україні

Росія як постійний член Ради Безпеки ООН на засіданні в п’ятницю наклала вето на резолюцію із засудженням так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України і вимогою виведення російських військ.

Росія вчергове скористалась правом вето

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на трансляцію засідання.

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Чотири країни – Китай, Індія, Габон і Бразилія – під час голосування утрималися, решта 10 членів Ради Безпеки підтримали резолюцію, підготовлену Сполученими Штатами та Албанією. Для ухвалення резолюції було б достатньо мінімум дев’яти голосів членів Радбезу без вето постійних членів.

У документі засуджується «організація Росією незаконних так званих референдумів у регіонах у межах міжнародно визнаних кордонів України», які «не мають жодної юридичної сили». Також у резолюції міститься заклик до Росії «негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Під час обговорення постійний представник РФ в ООН Васілій Нєбєнзя звинуватив США в «непристойності»: мовляв, винесення на голосування резолюції із засудженням дії постійного члена Радбезу порушує усталену практику й провокує Москву на застосування права вето.

У відповідь постпред США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що резолюція буде винесена на голосування в Генеральній Асамблеї, де відсутнє право вето, щоб засвідчити, що світ «все ще на боці суверенітету й захисту територіальної цілісності».

Тэги: Россия, ООН, Росія
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