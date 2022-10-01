Заявка України на членство в НАТО стала несподіванкою для Білого дому – Politico

Заява України про те, що вона прагне прискореного вступу до НАТО, стала несподіванкою для адміністрації Байдена.

Київ не попереджав адміністрацію Байдена про заявку на членство в НАТО



Про це повідомило Politico із посиланням на близьких до адміністрації чиновників.

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Видання зазначило, що членство України в НАТО вже давно є делікатною темою у Вашингтоні через статтю 5 статуту альянсу, яка вимагає, щоб США військовим шляхом захищали будь-яку державу-члена, яка зазнає нападу.

Оскільки ймовірність масштабнішого російського вторгнення зросла за останнє десятиліття, Україна шукала ці гарантії безпеки, навіть незважаючи на те, що багато хто в США почав турбуватися про перспективу війни з Росією.

Захід побоюється, що негайний вступ України до НАТО, який вимагає одностайного схвалення всіх 30 країн-членів, поставить США та Росію у стан війни.

Тэги: НАТО, США