У Криму на аеродромі Бельбек пролунав вибух: у небі величезний стовп диму

У Криму в районі Любимівки під Севастополем пролунав вибух, а потім у небо здійнявся величезний стовп диму.

Вибуховий бархатний сезон в окупованому Криму



Також місцеві жителі повідомили про серію менших вибухів, схожих на детонацію боєкомплекту.

За словами губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, позаштатна ситуація сталася на аеродромі військовому аеродромі Бельбек.

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“За інформацією рятувальників під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та спалахнув. Наразі на місці працюють пожежні розрахунки”, – повідомив він.

Також губернатор попросив зберігати спокій.

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Тэги: крым, Крим