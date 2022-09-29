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18:27 01 Октября 2022 86 Комментарии
У Криму на аеродромі Бельбек пролунав вибух: у небі величезний стовп диму
У Криму в районі Любимівки під Севастополем пролунав вибух, а потім у небо здійнявся величезний стовп диму.
Вибуховий бархатний сезон в окупованому Криму
Також місцеві жителі повідомили про серію менших вибухів, схожих на детонацію боєкомплекту.
За словами губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, позаштатна ситуація сталася на аеродромі військовому аеродромі Бельбек.
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“За інформацією рятувальників під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та спалахнув. Наразі на місці працюють пожежні розрахунки”, – повідомив він.
Також губернатор попросив зберігати спокій.
Тэги: крым, Крим
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