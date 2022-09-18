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19:01 01 Октября 2022 Просмотров 164   КомментариевКомментарии

Розстріл цивільної автоколони на Харківщині: у поліції розкрили нові подробиці

У Харківській області між окупованим Сватовим та звільненим Куп’янськом виявили розстріляну цивільну автомобільну колону.

Окупанти впритул розстріляли колону цивільних

За інформацією поліції Харківської області, загинуло 24 особи, у тому числі 13 дітей.

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За словами в.о. голови СБУ Василя Малюка, мирні жителі намагалися евакуюватися і їхали «сірою зоною» між окупованим Росією Сватовим у Луганській області і вже звільненим на той момент Куп’янським.

«Звірячий напад на цивільних осіб здійснила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість старих легковиків та одну вантажівку «ГАЗель», – розповів Малюк.

Про виявлення розстріляної колони українська влада вперше повідомила вранці в суботу, 1 жовтня.

У прокуратурі області назвали точну дату трагедії – 25 вересня, біля села Курилівка Куп’янського району Харківської області.

Деякі подробиці трагедії навів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

«Місцевий перевізник організував для людей виїзд, а росіяни розстріляли колону з БТРа практично впритул. Після того, як побачили, що зробили – підпалили автівки», – розповів він.

Тэги: Харьков, Харків
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