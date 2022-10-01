Росія масово перекидає тисячі мобілізованих до Криму

До окупованого Криму прибули близько двох тисяч мобілізованих, а військові частини переведені у повну бойову готовність.

Росія посилює кримське угруповання мобілізованими



Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Зазначається, що з 30 вересня військові частини, які базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у повну бойову готовність, проводяться заходи з розосередження підрозділів. Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії з мобілізованих з Криму, Краснодарського краю та республіки Адигея.

До пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти у Севастополі прибуло близько двох тисяч мобілізованих.

Крім того, у місті Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб.

Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта — у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З зазначеним особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки.

Тэги: Россия, крым, Росія, Крим