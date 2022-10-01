НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
10:27 02 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росія масово перекидає тисячі мобілізованих до Криму

До окупованого Криму прибули близько двох тисяч мобілізованих, а військові частини переведені у повну бойову готовність.

Росія посилює кримське угруповання мобілізованими

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Зазначається, що з 30 вересня військові частини, які базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у повну бойову готовність, проводяться заходи з розосередження підрозділів. Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії з мобілізованих з Криму, Краснодарського краю та республіки Адигея.

До пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти у Севастополі прибуло близько двох тисяч мобілізованих.

Крім того, у місті Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб.

Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта — у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З зазначеним особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки.

Тэги: Россия, крым, Росія, Крим
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.10.2022 18:27
У Криму на аеродромі Бельбек пролунав вибух: у небі величезний стовп диму
ТОР
20.09.2022 09:33
Росія перекинула підводні човни з Криму до Краснодарського краю через побоювання удару ЗСУ
ТОР
02.09.2022 12:56
Після вибухів в Криму Росія перенесла чемпіонат з картингу: в ньому бере участь онук Путіна
blog comments powered by Disqus
Найзахищеніша в Європі: Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю

10:46 Світ

Путін кинув Луганщину на користь захисту Запорізької і Херсонської областей

09:17 Світ

Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю

08:57 Україна

Розстріл цивільної автоколони на Харківщині: у поліції розкрили нові подробиці

19:01 Україна

Арменія заявила про можливий вихід з ОДКБ

14:15 Світ

Лиман у котлі: ЗСУ підтвердили звільнення п’яти навколишніх сіл

12:05 Україна

Росія перекинула до кордону з Фінляндією стратегічні бомбардувальники

11:39 Світ

ЗСУ візьмуть Лиман протягом 72 годин: що там відбувається

07:53 Україна

Скоро це закінчиться: Буданов спрогнозував завершення війни

07:27 Україна

Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН із засудженням «референдумів» в Україні

05:50 Світ

НАТО підтримає право України на свій шлях та допоможе перемогти Путіна: головне з брифінгу Столтенберга

19:34 Світ