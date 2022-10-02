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Главная » Світ » Політика
14:08 02 Октября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Конституційний суд РФ схвалив «приєднання» окупованих територій України: що це означає

Конституційний суд РФ схвалив договори про «прийняття до складу Російської Федерації» окупованих українських областей, підписані 30 вересня у Кремлі.

Повідомлення про це опубліковано на сайті суду.

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«2 жовтня 2022 року Конституційний Суд визнав такими, що відповідають Конституції РФ міжнародні договори про прийняття до складу Російської Федерації Донецької та Луганської народних республік, а також Запорізької та Херсонської областей», – сказано в повідомленні.

З ухвали суду випливає, що “ДНР” та “ЛНР” увійдуть до складу Росії у статусі республік і з російською мовою як державна.

Запорізька та Херсонська області (їх окуповані частини) вважаються «прийнятими» в РФ як окремі суб’єкти зі своїми нинішніми назвами.

РФ нібито «гарантує» всім народам, які проживають на території «ЛНР», «ДНР», Херсонської та Запорізької областей, право на збереження та вивчення рідної мови.

Перехідний період для інтеграції з РФ нових суб’єктів діє з дня ухвалення до 1 січня 2026 року.

До завдань КС входило перевірити конституційність договорів про прийняття до складу РФ Донецької та Луганської “народних республік”, а також частин Запорізької та Херсонської областей. Ця перевірка є одним із кроків у процедурі формальної анексії українських територій Росії.

Далі «приєднання до Росії» мають схвалити обидві палати парламенту та остаточно запевнити Володимир Путін.

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