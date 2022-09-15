НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Інциденти
15:13 02 Октября 2022 Просмотров 93   КомментариевКомментарии

Над полігоном у Німеччині під час навчання військових ЗСУ засікли невідомі безпілотники

Над німецьким полігоном під час навчання українських солдатів у ніч з 30 вересня на 1 жовтня було помічено невідомих безпілотників.

Про це повідомило Bild із посиланням на Business Insider.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Міноборони Німеччини вже підтвердило, що такий інцидент справді був і що одразу після виявлення безпілотників поліцейські провели спеціальну операцію, деталі якої не розголошуються.

Джерело повідомляє, що у спостереженні за полігоном було задіяно близько 12 безпілотників.

Bild уточнює, що на полігоні бундесверу у Вільдфлеккені українські солдати навчаються користуватись бронемашинами Dingo. Уряд Німеччини обіцяв поставити Україні 50 таких автомобілів.

Тэги: Германия, Німеччина
Loading...

Новости по теме

ТОР
15.09.2022 11:45
У Німеччині хочуть прискорити відправку Україні танків
ТОР
12.09.2022 13:20
В Німеччині заговорили про танки для України після успішного контрнаступу на Харківщині
ТОР
17.08.2022 13:18
Зустріч канцлера Німеччини та президента Палестини закінчилася антисемітським скандалом
blog comments powered by Disqus
Путін вніс до Держдуми законопроекти про анексію: що з межами областей

18:37  Світ

Українці на “приєднаних” до Росії територіях автоматично стануть громадянами РФ

16:41  Україна

Над полігоном у Німеччині під час навчання військових ЗСУ засікли невідомі безпілотники

15:13  Світ

Конституційний суд РФ схвалив «приєднання» окупованих територій України: що це означає

14:08  Світ

Дев’ять країн-членів НАТО підтримало вступ України до альянсу

13:46  Світ

Лиман повністю зачищено від окупантів, – Зеленський

13:33  Україна

У Росії йде підготовка до усунення Путіна від влади, – Буданов

11:56  Світ

Найзахищеніша в Європі: Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю

10:46  Світ

Росія масово перекидає тисячі мобілізованих до Криму

10:27  Світ

Путін кинув Луганщину на користь захисту Запорізької і Херсонської областей

09:17  Світ

Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю

08:57  Україна

Росіяни атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг

08:38  Україна

Розстріл цивільної автоколони на Харківщині: у поліції розкрили нові подробиці

19:01  Україна

У Криму на аеродромі Бельбек пролунав вибух: у небі величезний стовп диму

18:27  Україна

Виведені на вигідніші рубежи: міноборони РФ підтвердило відступ із Лиману

17:09  Україна

Офіційно! ЗСУ зайшли в Лиман: в місті тривають бої

16:34  Україна

Арменія заявила про можливий вихід з ОДКБ

14:15  Світ

Путін вніс до Держдуми законопроекти про анексію: що з межами областей

18:37 Світ

Найзахищеніша в Європі: Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю

10:46 Світ

Путін кинув Луганщину на користь захисту Запорізької і Херсонської областей

09:17 Світ

Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю

08:57 Україна

Розстріл цивільної автоколони на Харківщині: у поліції розкрили нові подробиці

19:01 Україна

Арменія заявила про можливий вихід з ОДКБ

14:15 Світ

Лиман у котлі: ЗСУ підтвердили звільнення п’яти навколишніх сіл

12:05 Україна

Росія перекинула до кордону з Фінляндією стратегічні бомбардувальники

11:39 Світ

ЗСУ візьмуть Лиман протягом 72 годин: що там відбувається

07:53 Україна

Скоро це закінчиться: Буданов спрогнозував завершення війни

07:27 Україна

Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН із засудженням «референдумів» в Україні

05:50 Світ