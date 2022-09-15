Над полігоном у Німеччині під час навчання військових ЗСУ засікли невідомі безпілотники

Над німецьким полігоном під час навчання українських солдатів у ніч з 30 вересня на 1 жовтня було помічено невідомих безпілотників.

Про це повідомило Bild із посиланням на Business Insider.

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Міноборони Німеччини вже підтвердило, що такий інцидент справді був і що одразу після виявлення безпілотників поліцейські провели спеціальну операцію, деталі якої не розголошуються.

Джерело повідомляє, що у спостереженні за полігоном було задіяно близько 12 безпілотників.

Bild уточнює, що на полігоні бундесверу у Вільдфлеккені українські солдати навчаються користуватись бронемашинами Dingo. Уряд Німеччини обіцяв поставити Україні 50 таких автомобілів.

Тэги: Германия, Німеччина