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11:50 03 Октября 2022 Просмотров 84   КомментариевКомментарии

Спецпризначенці СБУ знищили ворожий гелікоптер під Запоріжжям

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Українські захисники жорстко приземлили російський Ка-52

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Тактична група українських спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації.

І після появи в зоні враження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив «жорстку посадку» в результаті пострілу з ПЗРК.

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