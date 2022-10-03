Спецпризначенці СБУ знищили ворожий гелікоптер під Запоріжжям

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Українські захисники жорстко приземлили російський Ка-52



Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Тактична група українських спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації.

І після появи в зоні враження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив «жорстку посадку» в результаті пострілу з ПЗРК.