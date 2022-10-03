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Главная » Світ » Суспільство
14:36 03 Октября 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Фукуяма заявив про “колапс” у Росії найближчими днями

Знаменитий американський філософ, політолог, старший науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Френсіс Фукуяма заявив, що найближчими днями станеться якийсь «колапс» у Росії.

Фукуяма заявив про "російський колапс"

Своє передбачення він написав у Twitter:

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«Куди більший російський колапс відбудеться найближчими днями».

Нагадаємо, на початку березня, коли весь світ чекав зо дня на день падіння Києва, Фукуяма заявив, що Росія неминуче програє у цій війні.

Він пояснив це тим, що президент РФ Володимир Путін ухвалював усі рішення, ґрунтуючись на далеких від реальності даних.

За словами Фукуями, поразка Росії, швидше, буде раптовою і катастрофічною, ніж стане результатом війни на виснаження. Настане момент, коли армію не вдасться постачати, але й відкликати її Путін теж не зможе.

Загадкове пророцтво Фукуями

Загадкове пророцтво Фукуями

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