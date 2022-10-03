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14:51 03 Октября 2022 Просмотров 120   КомментариевКомментарии

Держдума РФ одноголосно схвалила анексію окупованих українських територій

Депутати Держдуми ратифікували договори про «прийняття до складу Російської Федерації» самопроголошених Донецької та Луганської “народних республік” та окупованих Запорізькою та Херсонською областями України.

Госдума очікувано підтримала анексію

Усі чотири законопроекти, внесені до парламенту президентом РФ, були ухвалені депутатами одноголосно.

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Договори про утворення нових суб’єктів РФ підписали 30 вересня у Кремлі Володимир Путін та голови окупованих українських територій Денис Пушилін (ДНР), Леонід Пасічник (ЛНР), Євген Балицький (Запорізька область) та Володимир Сальдо (Херсонська область).

Потім у рамках процедури формальної анексії Конституційний суд РФ перевірив на конституційність ці договори, визнавши їх такими, що відповідають основному закону Росії.

Після схвалення Держдумою договори має схвалити Рада Федерації та остаточно затвердити Путін.

Тэги: Россия, Росія
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