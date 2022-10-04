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14:02 04 Октября 2022 202 Комментарии
Шойгу заявив про понад 200 тисяч мобілізованих: усіх відправлять в Україну
У рамках мобілізації в армію РФ вже призвано понад 200 тисяч осіб.
Частково мобілізовані вже є в Україні
Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.
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За його словами, підготовка мобілізованих «здійснюється на 80 полігонах та у шести навчальних центрах». До району бойових дій вони вирушать «після підготовки та бойового злагодження».
Міністр також заявив, що у бою підрозділи мобілізованих діятимуть лише спільно з «підрозділами, які вже беруть участь у спеціальній військовій операції».
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