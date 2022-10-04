НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
14:02 04 Октября 2022 Просмотров 202   КомментариевКомментарии

Шойгу заявив про понад 200 тисяч мобілізованих: усіх відправлять в Україну

У рамках мобілізації в армію РФ вже призвано понад 200 тисяч осіб.

Частково мобілізовані вже є в Україні

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, підготовка мобілізованих «здійснюється на 80 полігонах та у шести навчальних центрах». До району бойових дій вони вирушать «після підготовки та бойового злагодження».

Міністр також заявив, що у бою підрозділи мобілізованих діятимуть лише спільно з «підрозділами, які вже беруть участь у спеціальній військовій операції».

Loading...

Новости по теме

ТОР
04.10.2022 13:52
Лукашенко заявив про часткову участь Білорусі у «спецоперації»
ТОР
04.10.2022 13:29
Були холопами, стали рабами: Пугачова опублікувала перший пост після виїзду з Росії
ТОР
04.10.2022 13:15
Дрон-камікадзе атакував Одесу: його знищено
blog comments powered by Disqus
Лавров заявив про нову реальність для Заходу та згадав Порошенка

15:21 Світ

Росіяни почали масово здаватися у полон навіть не доїхавши до України

12:01 Україна

У Греції розслідують підозрілі фінансові перекази афонським ченцям із Росії

09:31 Світ

Китай закликав Путіна припинити ядерний шантаж

18:33 Світ

У Держдумі визначили межі українських областей, «прийнятих» до складу РФ

13:25 Світ

Кадиров відправляє своїх неповнолітніх синів на війну в Україну

12:26 Світ

Розвідка НАТО попередила союзників про про можливий пуск Росією ядерних ракет «Посейдон»

10:44 Світ

Знищимо все, що побачимо: ексглава ЦРУ розкрив відповідь США на можливий ядерний удар РФ по Україні

08:22 Світ

Ракетный удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

07:51 Україна

ЗСУ потужно потрощили окупантів під Запоріжжям

07:14 Україна

Путін вніс до Держдуми законопроекти про анексію: що з межами областей

18:37 Світ