Шойгу заявив про понад 200 тисяч мобілізованих: усіх відправлять в Україну

У рамках мобілізації в армію РФ вже призвано понад 200 тисяч осіб.

Частково мобілізовані вже є в Україні



Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

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За його словами, підготовка мобілізованих «здійснюється на 80 полігонах та у шести навчальних центрах». До району бойових дій вони вирушать «після підготовки та бойового злагодження».

Міністр також заявив, що у бою підрозділи мобілізованих діятимуть лише спільно з «підрозділами, які вже беруть участь у спеціальній військовій операції».