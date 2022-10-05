Під Москвою військову частину закидали коктейлями Молотова

У Підмосков’ї невідомий намагався підпалити будинок на території військової частини, кинувши в нього чотири коктейлі Молотова.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

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Палій вибрав за мету нежитловий барак на території військової частини у селі Зюзине Раменського району.

Вночі він підійшов до нього і кинув у вікно бараку чотири пляшки з легкозаймистою рідиною. Дві з них розбилися і спалахнули, пошкодивши обшивку будівлі.

Інші дві навіть не розбилися (пізніше їх знайшли співробітники поліції).

Палію вдалося втекти, його зараз шукають.