Обстріл Запоріжжя: ракети влучили в багатоповерхівки, під завалами люди

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю на світанку 6 жовтня в місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки.

Ракети влучили в багатоповерхівки



Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Окупанти випустили по житлових багатоповерхівках 7 ракет. Зруйновано цілі під’їзди. Під завалами перебувають люди. Рятувальні служби працюють на місцях.

Школи та лікарні готуються приймати постраждалих.