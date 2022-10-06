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07:07 06 Октября 2022 3 Комментарии
Обстріл Запоріжжя: ракети влучили в багатоповерхівки, під завалами люди
Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю на світанку 6 жовтня в місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки.
Ракети влучили в багатоповерхівки
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
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Окупанти випустили по житлових багатоповерхівках 7 ракет. Зруйновано цілі під’їзди. Під завалами перебувають люди. Рятувальні служби працюють на місцях.
Школи та лікарні готуються приймати постраждалих.
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