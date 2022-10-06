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Главная » Україна » Суспільство
07:26 06 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Прибічники окупантів почали тікати вслід за військовими РФ

В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади.

Разом з окупантами тікають і їхні прибічники

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів.

Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних компаній з тимчасово окупованого Криму планують евакуюватися назад на півострів.

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