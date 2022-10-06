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Главная » Україна » Суспільство
08:08 06 Октября 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

ЗСУ наближаються до кульмінації наступу на північному сході – ISW

Настання української армії, що триває вже місяць, на північному сході країни далеко не закінчене і може продовжитися звільненням територій у Луганській області.

ЗСУ використовують тактику блискавичних маневрів

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Після втрати на початку вересня більшої частини окупованих територій у Харківській області росіяни не змогли закріпитися на природних рубежах – річках Оскол та Сіверський Донець.

В результаті українці очистили східний берег Оскола, форсували Сіверський Донець та взяли Лиман та території навколо нього. Далі перед ЗСУ таких природних перешкод немає.

«Ландшафт на заході Луганської області підходить для тактики блискавичних маневрів, яку українські сили ефективно застосовували у східній частині Харківської області на початку вересня, а з відкритих джерел не видно, щоб російські військові суттєво зміцнили захід Луганської області», – йдеться у звіті ISW.

Крім того, на думку експертів війни, те, що українці одночасно ведуть наступ і на півдні, змушує Росію обирати, де більше зміцнювати оборону, а де менше – і зростає ймовірність успіху ЗСУ і там, і там.

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