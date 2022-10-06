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09:34 06 Октября 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Оборона чи політична доцільність: ЗСУ поставили Кремль перед дилемою на Херсонщині

Через успішний наступ ЗСУ на Херсонщині російське військове командування постало перед дилемою: відступати за Дніпро чи залишитися і тримати оборону.

Наступ ЗСУ поставив Росію перед дилемою

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великобританії.

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Там нагадали, що Збройні сили України розпочали нову фазу наступальних операцій у Херсонській області 2 жовтня 2022 року.

Просуваючись на південь, українські підрозділи відсунули лінію фронту ще на 20 км, переважно займаючи позиції на східному березі Інгульця на захід від Дніпра, але ще не загрожуючи основним оборонним позиціям Росії.

Британські військові зазначають, що російські сили у подібних ситуаціях, як правило, відмовлялися від зіткнення та відступали.

Російське командування, ймовірно, розглядатиме зростаючу загрозу для сектору Нова Каховка як одну зі своїх найнагальніших проблем. Пошкоджена переправа через Дніпро у цьому районі залишається одним із небагатьох доступних їм шляхів для поповнення сил.

«Перед Росією стоїть дилема: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш надійнішою; але політичний імператив полягатиме в тому, щоб залишитися і оборонятися», – йдеться в повідомленні.

Також там додали, що Росія направила більшу частину своїх сильно недоукомплектованих повітрянодесантних сил на оборону Херсона.

«Таким чином, у Росії нині мало додаткових, якісних сил швидкого розгортання, доступних для стабілізації фронту: вона, ймовірно, націлена на перекидання мобілізованих резервів на цей сектор», – зазначають у Міноборони Британії.

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