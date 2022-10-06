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13:55 06 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Александр Модлицкий – жемчужина криминального мира: альфонс, вор и мошенник

Александре Модлицкий, отзывается на кличку “Шура”, обижается на приставку “красномордый” – близкий друг криминального авторитета Молдавана

Александре Модлицкий, отзывается на кличку “Шура”, обижается на приставку “красномордый” – близкий друг криминального авторитета Молдавана (Юры Ериняка), пишет Политика.

“Шура Красномордый” – его помощник, адвокат, на фото он – справа от Молдавана. Правда, адвокатом его можно называть возможно лишь очень условно. Потому что, он хоть и имеет отношение к адвокатуре, однако использует он этот статус скорее всего,как декорацию. Главным образом “Адвокатский союз” Модлицкого банально “разводит” клиентов на деньги, не гнушаясь и шантажом. Но есть у него и другая специальность. В январе 2014 года “мерседес” Модлицкого (опознан был по номерным знакам)  причастен к похищению активистов Майдана с Октябрьской больницы – в том числе и нынешнего народного депутата Игоря Луценко и замученного до смерти Юрия Вербицкого.

Александр Модлицкий (Красномордый): на фото  - справа от Молдавана.Александр Модлицкий (Красномордый): на фото  – справа от Молдавана.

В то время Модлицкий был “бригадиром” титушок под прозвищем “Красномордый” и непосредственно руководил всеми их действиями.О самом же – Юрие Ериняке по кличке «Молдаван», уже много написано. Крымская банда «Башмаки», организация захвата директора «Нефтегаздобычи» О.Семинского по заказу Николая Рудьковского, продажа компании Ринату Ахметову, спонсирование РПЦ, Почаевского монастыря, «меценатство» в связке с агентом ФСБ Тимофеем Нагорным и их псевдонаставником Михаилом Моргулисом и многое другое.

Но сегодня – не о Юрии Ериняке, его очередь еще придет, ведь эта нечисть – это отдельная история, отдельное существо без хромосом, на которое нашим Воинам-Героям нужно явно подготовить отдельный боекомплект. А о альфонсе, воре и мошеннике – Александре Молицком.

Также, Александр Модлицкий является другом «известного» псевдо-патриота Михаила Маймана.

“Моня 70 танков” на службе у Молдавана

Всю грязную работу для Молдавана выполняет некий Моня, или же по паспорту Михаил Помагайбо. Его считают “отморозком” даже свои. В 2014 году он был в зоне АТО, о которой оставил эпическое интервью с героической историей неравного противостояния Мони против 70 танков и 60 БТРов. До сих Помогайбо поддерживает тесные отношения с соратниками Ляшко, в частности Дмитрием Линько, и это помогает ему избегать ответственности за похищение людей, вооруженные ограбления, наркотики и мошенничество – а именно в таких уголовных делах Моня проходит в качестве обвиняемого. В этом легко убедиться хотя бы и с фото, где Моня позирует с мешками конопли. Судя по количеству, наркотики он любит в промышленных масштабах

Александр Модлицкий как альфонс

Открутив хозяйку ресторана «Лео», он умудрился посадить ее на стакан, начать управлять рестораном, разморить его и кинуть несчастную хозяйку….

А. Модлицкий на сегодня является подозреваемым в уголовных производствах по фактам мошенничества

«ОДНАКО НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ТАК КАК ОН ФИГУРИРУЕТ В МНОЖЕСТВЕ УГОЛОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, КАК ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В МОШЕННИЧЕСТВЕ. И СЕЙЧАС ВЕДУТСЯ АКТИВНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ЕМУ СКОРЕЕ СВЕТИТ МЕСТО В ТЮРЬМЕ, А НЕ В ПРОКУРОРСКОМ КРЕСЛЕ», — ПОДЧЕРКНУЛИ В ВЕДОМСТВЕ.

Модлицкий со своими «бабуинами» выступал против — в том числе потому, что его очередная сожительница Вика Кулик была большим другом Артема Пшонки. Но вам станет еще интереснее, если вы узнаете, что, по информации источников SKELET-info, Палатный и Модлицкий использовали одних и тех же «титушек»! То есть зимой 2013-14 г.г. эти «пацаны» днем стояли с Палатным и Кличко на Майдане, а вечером с Модлицким похищали активистов (и наоборот). И уж кто-кто, а Палатный точно был в курсе этого. Так может в этом и состояла их задумка? Ну а что касается Модлицкого, то он является еще другом и помощником Юрия Ериняка – известного как бандит Молдаван, начинавший в крымском ОПГ «Башмаки».

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