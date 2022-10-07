Половина українських танків зараз – трофейні

Трофейна російська техніка нині складає значну частину військового арсеналу України.

ЗСУ затрофеїли близько 500 танків



Про це повідомило Міноборони Великобританії.

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За його оцінкою, Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 танків та близько 650 бронемашин з початку вторгнення. І більше половини танкового парку ЗСУ, що є в даний час, потенційно складається з трофейних машин.

Нездатність російських екіпажів знищити непошкоджену техніку перед відступом чи здаванням у полон свідчить про їхню погану підготовку та низький рівень бойової дисципліни.

Також у зведенні зазначили, що через сильний тиск України на позиції Росії одразу на кількох ділянках фронту та «дедалі більшої деморалізації» російські війська, швидше за все, продовжать втрачати важке озброєння.