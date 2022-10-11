США закликали Росію закінчити війну вже завтра

Росія може закінчити війну вже завтра, якщо виведе війська з України.

Кірбі вважає, що війна може закінчитися навіть сьогодні



Як повідомило посольство США в Москві, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Війна може закінчитись сьогодні. Вона може закінчитись завтра, якщо Путін вирішить вивести війська. Війська, які з самого початку не мали необхідності входити до України. Вона може закінчитися завтра, і вона має закінчитись завтра”, – зазначив Кірбі.

Чи почує його слова Москва?