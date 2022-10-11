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20:46 11 Октября 2022 7 Комментарии
США закликали Росію закінчити війну вже завтра
Росія може закінчити війну вже завтра, якщо виведе війська з України.
Кірбі вважає, що війна може закінчитися навіть сьогодні
Як повідомило посольство США в Москві, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
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“Війна може закінчитись сьогодні. Вона може закінчитись завтра, якщо Путін вирішить вивести війська. Війська, які з самого початку не мали необхідності входити до України. Вона може закінчитися завтра, і вона має закінчитись завтра”, – зазначив Кірбі.
Чи почує його слова Москва?
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