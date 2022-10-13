Окупанти намагаються утримати захоплені території і вести наступ на двох напрямках

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території і водночас – вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Українські захисники нищать ворога



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.

Авіація Сил оборони завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.