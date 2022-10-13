Окупанти вибудовують нову лінію оборони та готуються до битви за Херсон

Відступивши на початку жовтня приблизно на 20 км на півночі Херсона, російські війська, ймовірно, намагаються зміцнити нову лінію фронту на захід від села Мілове.

Окупанти готуються до битви за Херсон



Про це йдеться у звіті Міноборони Великобританії.

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Тяжкі бої продовжуються вздовж цієї лінії, особливо на західному кінці, де український наступ означає, що фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець.

За інформацією британської розвідки, більшість російських військ на цій лінії фронту залишається недоукомплектованою частинами ВДВ.

В останні дні російська окупаційна влада віддала наказ про підготовку до евакуації деяких цивільних осіб із Херсона. Цілком імовірно, вони очікують, що бойові дії поширяться на місто Херсон.