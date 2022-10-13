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Главная » Україна » Інциденти
18:12 13 Октября 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Окупанти розстріляли диригента Херсонської філармонії: відмовився співпрацювати

Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії Юрія Кирпатенка розстріляли окупанти.

Кирпатенко відмовився співпрацювати з окупантами

Про це повідомила журналістка Олена Ваніна.

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За її словами, чоловік відмовився працювати з окупантами.

“Вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли. Більших подробиць важко дізнатись, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%”, – написала Ваніна.

Вона додала, що Кирпатенко був дуже талановитим диригентом, а особливо аранжувальником.

Коли саме сталась трагедія – журналістка не уточнює.

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