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18:12 13 Октября 2022 22 Комментарии
Окупанти розстріляли диригента Херсонської філармонії: відмовився співпрацювати
Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії Юрія Кирпатенка розстріляли окупанти.
Кирпатенко відмовився співпрацювати з окупантами
Про це повідомила журналістка Олена Ваніна.
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За її словами, чоловік відмовився працювати з окупантами.
“Вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли. Більших подробиць важко дізнатись, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%”, – написала Ваніна.
Вона додала, що Кирпатенко був дуже талановитим диригентом, а особливо аранжувальником.
Коли саме сталась трагедія – журналістка не уточнює.
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