НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
13:17 14 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Білорусі спростували введення режиму контртерористичної операції

В Білорусі не вводили режим «контртероритиної операції», як про це повідомили в МЗС країни.

Про це написало «Белта» з посиланням на джерело в КДБ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«На території Республіки Білорусь контртерористична операція не проводилася і наразі не проводиться. Інформація, поширювана в інтернеті, має недостовірний характер», – сказано в заяві.

Там послалися на закон «Про боротьбу з тероризмом», відповідно до якого запроваджує такий режим може лише КДБ країни.

У спецслужбі пояснили що наразі «в республіці проводяться планові навчальні заходи з метою підтримки високого рівня готовності суб’єктів боротьби з тероризмом до виконання завдань за призначенням».

Зокрема, мова йде про тактико-спеціальні навчання МВС, що завершилися 12 жовтня в Єльську Гомельської області і «проходили в тісній взаємодії з представниками силового блоку та органів місцевої влади».

Як повідомляли Vlasti, за словами міністра закордонних справ Макея, режим контртерористичної операції запроваджено у Білорусі через нібито можливі провокації “з боку суміжних держав”.

Loading...

Новости по теме

ТОР
14.10.2022 11:27
На бази відпочинку під Мелітополем масово заселяють окупантів
ТОР
14.10.2022 10:20
ПВК «Вагнера» ​​продовжує наступ на Бахмут: захоплено два села
ТОР
14.10.2022 08:26
Росія сьогодні може вдарити по обласних центрах і важливих об’єктах: військові закликали не ігнорувати тривоги
blog comments powered by Disqus
Масованих ударів по Україні поки не буде, – Путін

16:18  Україна

Вибухівку для підриву Кримського мосту доставили морем, – Путін

15:59  Світ

У Москві та Петербурзі пройшли масові облави на чоловіків: ловили біля метро і під’їздів

15:46  Світ

На місце Шойгу призначать Дюміна: заміну лобіює Кадиров

15:19  Світ

Захід побудує в Україні нову ешелоновану систему ППО

14:12  Світ

Ердоган здав Путіна: на зустрічі вони таки говорили про Кримський міст

13:36  Світ

В Білорусі спростували введення режиму контртерористичної операції

13:17  Світ

На бази відпочинку під Мелітополем масово заселяють окупантів

11:27  Україна

ПВК «Вагнера» ​​продовжує наступ на Бахмут: захоплено два села

10:20  Україна

Росія сьогодні може вдарити по обласних центрах і важливих об’єктах: військові закликали не ігнорувати тривоги

08:26  Україна

Білорусь запровадила режим контртерористичної операції

07:52  Світ

Компанія Маска відмовилась фінансувати подальшу роботу Starlink в Україні

07:10  Україна

Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю

06:50  Україна

НАТО проведе стратегічні ядерні навчання поблизу кордону з Росією

19:54  Світ

НАТО надасть Україні зброю проти безпілотників, а Іспанія – комплекси ППО Hawk

19:16  Україна

ЗСУ збили чотири крилаті ракети на заході: ще дві вразили свої цілі

18:47  Україна

Окупанти розстріляли диригента Херсонської філармонії: відмовився співпрацювати

18:12  Україна

На місце Шойгу призначать Дюміна: заміну лобіює Кадиров

15:19 Світ

Росія сьогодні може вдарити по обласних центрах і важливих об’єктах: військові закликали не ігнорувати тривоги

08:26 Україна

НАТО проведе стратегічні ядерні навчання поблизу кордону з Росією

19:54 Світ

Зеленський попередив про можливий удар Росії по українській ГТС: в Кремлі відповіли

16:39 Україна

У російському Бєлгороді самоліквідувалися випущені по Харкову ракети: одна впала на багатоповерхівку

13:14 Світ

Білорусь воювати не буде: у Мінську назвали умову вступу у війну

12:31 Світ

Окупанти вибудовують нову лінію оборони та готуються до битви за Херсон

10:33 Україна

Мінфін США озвучив цінове обмеження для російської нафти

09:19 Світ

Чехія закриває кордони для громадян Росії

19:19 Світ

На Луганщині окупанти будують багатокілометрову оборонну «лінію Путіна»

19:01 Україна

У російському Бєлгороді пролунали вибухи: у місті паніка

18:22 Світ