В Білорусі спростували введення режиму контртерористичної операції

В Білорусі не вводили режим «контртероритиної операції», як про це повідомили в МЗС країни.

Про це написало «Белта» з посиланням на джерело в КДБ.

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«На території Республіки Білорусь контртерористична операція не проводилася і наразі не проводиться. Інформація, поширювана в інтернеті, має недостовірний характер», – сказано в заяві.

Там послалися на закон «Про боротьбу з тероризмом», відповідно до якого запроваджує такий режим може лише КДБ країни.

У спецслужбі пояснили що наразі «в республіці проводяться планові навчальні заходи з метою підтримки високого рівня готовності суб’єктів боротьби з тероризмом до виконання завдань за призначенням».

Зокрема, мова йде про тактико-спеціальні навчання МВС, що завершилися 12 жовтня в Єльську Гомельської області і «проходили в тісній взаємодії з представниками силового блоку та органів місцевої влади».

Як повідомляли Vlasti, за словами міністра закордонних справ Макея, режим контртерористичної операції запроваджено у Білорусі через нібито можливі провокації “з боку суміжних держав”.