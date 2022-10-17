На півдні за годину ППО знищила більше десятка дронів-камікадзе

На півдні за годину ППО знищила більше десятка дронів-камікадзе

За годину українські захисники знищили 11 дронів

Пізно ввечері 16 жовтня ворожі дрони атакували південь України, українські захисники знищили їх більше десятка.

Про це повідомило Повітряне командування «Південь».

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Зокрема зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗС України протягом години – з 21:30 по 22:30 – знищили 9 дронів-камікадзе Shahed-136.

Крім того, приємні новини і від ППО інших складових Сил оборони. По одному «шахеду» знищили підрозділи Національної гвардії та Сил територіальної оборони України.

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  • 17.10.2022 06:34
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