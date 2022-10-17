У російському Єйську військовий Су-34 влетів у дев’ятиповерхівку: всі подробиці

У російському Єйську Краснодарського краю військовий літак Су-34 впав на житловий дев'ятиповерховий будинок, після чого там почалася масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та російські ЗМІ.

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Обидва пілоти встигли катапультуватись.

Як повідомило міноборони РФ, за їхньою доповіддю, причиною аварії став спалах одного з двигунів під час зльоту.

На місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива літака.

За словами очевидців, житловий будинок горить із першого по дев’ятий поверхи.

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Влада стверджує, що після падіння літака на будинок пошкоджено 15 квартир. Площа пожежі становить 2 тисячі квадратних метрів.

Щонайменше одна людина загинула. Ще трьох, у тому числі дитину, госпіталізували у тяжкому стані.

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