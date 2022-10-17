У російському Єйську військовий Су-34 влетів у дев’ятиповерхівку: всі подробиці

У російському Єйську військовий Су-34 влетів у дев’ятиповерхівку: всі подробиці
У російському Єйську Краснодарського краю військовий літак Су-34 впав на житловий дев'ятиповерховий будинок, після чого там почалася масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та російські ЗМІ.

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Обидва пілоти встигли катапультуватись.

Як повідомило міноборони РФ, за їхньою доповіддю, причиною аварії став спалах одного з двигунів під час зльоту.

На місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива літака.

За словами очевидців, житловий будинок горить із першого по дев’ятий поверхи.

Влада стверджує, що після падіння літака на будинок пошкоджено 15 квартир. Площа пожежі становить 2 тисячі квадратних метрів.

Щонайменше одна людина загинула. Ще трьох, у тому числі дитину, госпіталізували у тяжкому стані.

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  • 17.10.2022 19:19
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