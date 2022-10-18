Уганда пообіцяла постачати до Росії електромобілі: коли почне їх виробляти

Посол Уганди пообіцяв Росії електромобілі, які поки в його країні не виробляють

Уганда готова у майбутньому постачати до Росії електромобілі власного виробництва.

Про це повідомило російське РИА Новости з посиланням на посла республіки у Москві.

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А ще Уганда має намір встановити пряме авіасполучення з Росією і не виключила переведення двосторонньої торгівлі на національні валюти.

При цьому посол наголосив, що США не вдасться перешкодити країнам Африки співпрацювати з Москвою.

Державне автомобільне підприємство Уганди Kiira Motors Corporation займається поки лише розробкою електротранспорту і, за оглядами експертів, суттєво відстає від найближчих конкурентів.

Хоча корпорація вперше оголосила, що розпочне виробництво 5000 автомобілів щорічно у 2019 році, на сьогодні вона випустила лише прототипи.

Поки Уганда продає Росії лише фрукти та каву.